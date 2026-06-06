Media, Taylor Swift e Travis Kelce sposi il 3 luglio al Madison Square Garden

WASHINGTON, 06 GIU - Uno dei matrimonio più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe avere una data. Almeno secondo il New York Post che rivela che le nozze tra la popstar e il campione di football potrebbero tenersi il 3 luglio al Madison Square Garden, dove Taylor si è esibita tante volte. Se fosse confermato, per New York sarebbe un weekend di fuoco tra gli eventi dei mondiali di calcio e le celebrazioni per il 250esimo Le autorità cittadine, in particolare la polizia, si stanno già preparando da mesi ad affrontare le sfide logistiche e di sicurezza legate a una concentrazione di eventi. Ma non si aspettavano che T-Swift e il suo Kelce decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio. Un indizio potrebbe essere che la struttura non ha eventi in programma dal 29 giugno al 6 luglio. Stando al tabloid il piano per le nozze prevede il trasporto degli ospiti alla sede dell'evento su autobus dai vetri oscurati, sfruttando i numerosi ingressi e le infrastrutture ad alta sicurezza dello stadio.