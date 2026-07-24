ROMA, 24 LUG - Gli Stati parte della Corte penale internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di cattiva condotta sessuale. Lo scrive Reuters sul suo sito citando due fonti diplomatiche. Secondo Axios, 82 dei 125 Stati parte della Cpi hanno votato a favore della rimozione del procuratore, 13 contro, e 15 si sono astenuti. Khan ha sempre negato ogni accusa.
Media, Stati membri della Cpi destituiscono il procuratore Karim Khan
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