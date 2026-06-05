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Media, Starmer, Macron e Merz vedranno Zelensky nel fine settimana

ROMA, 05 GIU - I leader di Regno Unito, Francia e Germania Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friederich Merz hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra. Lo scrive Bloomberg su X.

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