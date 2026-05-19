Media Siria, esplode un'autobomba a Damasco, un morto

DAMASCO, 19 MAG - E' di almeno un morto il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharqi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria e media locali secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte a un edificio appartenente al ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città. Le forze di sicurezza hanno istituito un perimetro di sicurezza intorno all'area.