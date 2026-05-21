Media, senatori repubblicani valutano lo stop a fondi per la ballroom di Trump

WASHINGTON, 20 MAG - I senatori repubblicani valutano di cancellare la proposta sullo stanziamento da un miliardo di dollari destinato alla sicurezza del complesso della Casa Bianca e della sala da ballo, fortemente voluta dal presidente Donald Trump, dopo che la mossa non è riuscita a ottenere un sostegno sufficiente nel partito a Capitol Hill. Secondo i media americani, la Casa Bianca ha esercitato pressioni sul Grand Old Party perché le risorse fossero inserite nel disegno di legge di 70 miliardi per ripristinare i fondi per l'Us Immigration and Customs Enforcement (Ice), la temuta agenzia contro l'immigrazione, e per la Border Patrol. Il dibattito è su entità ed opacità dei costi: mercoledì, ad esempio, il senatore repubblicano John Kennedy ha spiegato che il disegno di legge è "tornato al punto di partenza" senza i fondi per la sicurezza, poiché "non ci sono i voti necessari". Il collega Thom Tillis ha definito il tentativo di aggiungere il pacchetto sicurezza al disegno di legge una "cattiva idea", esprimendo il dubbio che vi sia un sostegno sufficiente per il via libera, anche in caso di riduzione della somma.