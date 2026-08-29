ROMA, 29 AGO - Sarah Ferguson dovrebbe "tornare nel Regno Unito a breve": lo riferiscono i media britannici. L'ultima volta che l'ex duchessa di York, 66 anni, è comparsa in pubblico risale al funerale della duchessa di Kent, il mese scorso. Secondo il tabloid The Sun, avrebbe già preso in affitto una proprietà con sei camere da letto alla periferia di Londra per 10mila sterline al mese dopo che lo scorso ottobre era stata "costretta" a lasciare il Regno Unito e quindi la residenza che condivideva con l'ex marito e l'ex principe, Andrea. I due hanno rinunciato ai loro titoli reali in seguito allo scandalo e alle rivelazioni sui loro legami con il finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. Ferguson dovrebbe trasferirsi nella nuova dimora "a breve", forse già la prossima settimana, riferisce il Sun. Il rientro dall''esilio' avviene subito dopo quello del principe Harry che lo scorso mercoledì è arrivato a Londra con moglie e figli dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti. "Con tutti gli occhi puntati su Harry e Meghan, pensava di poter tornare a passare inosservata dopo sette mesi di assenza", afferma una fonte al Sun. L'ex duchessa si era allontanata dai riflettori per rifugiarsi in uno chalet alpino a Verbier, in Svizzera. I suoi effetti personali sono stati recuperati questa settimana dalla casa di Mountbatten-Windsor a Sandringham, scrive il Sun.
Media, Sarah Ferguson torna nel Regno Unito dopo lo scandalo Epstein
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