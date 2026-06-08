Media, salito a 5 il bilancio dei morti nel raid contro un veicolo a Tiro

ROMA, 08 GIU - Il bilancio delle persone morte in un raid in cui è stato preso di mira un veicolo nella località libanese di Tiro è salito a cinque: lo riporta l'agenzia di stampa Nna, che cita un proprio corrispondente sul posto. Due delle vittime, aggiunge la stessa fonte, sono già state identificate: si tratta di Ali Mohammad Dehaini e di suo figlio Rabih. Diverse persone ferite sono state portate in ospedale, aggiunge Nna.