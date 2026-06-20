(Ved. servizio delle 19.22) ROMA, 20 GIU - Il bilancio di morti in attacchi attribuiti a Israele avvenuti oggi nella Striscia di Gaza è salito a 10, dopo un raid nel quale è stata colpita una casa nel campo per rifugiati di Bureij, nella zona centrale della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, spiegando che una delle vittime in quest'ultimo caso era un suo cameraman, Ahmed Wishah. "Condanniamo con fermezza questo efferato crimine", ha affermato l'emittente in un comunicato.
Media, salito a 10 il bilancio di morti nella Striscia di Gaza
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