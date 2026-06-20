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Media, salito a 10 il bilancio di morti nella Striscia di Gaza

(Ved. servizio delle 19.22) ROMA, 20 GIU - Il bilancio di morti in attacchi attribuiti a Israele avvenuti oggi nella Striscia di Gaza è salito a 10, dopo un raid nel quale è stata colpita una casa nel campo per rifugiati di Bureij, nella zona centrale della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, spiegando che una delle vittime in quest'ultimo caso era un suo cameraman, Ahmed Wishah. "Condanniamo con fermezza questo efferato crimine", ha affermato l'emittente in un comunicato.

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