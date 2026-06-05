Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, sale a 12 uccisi il bilancio dei raid di Israele in Libano

ROMA, 05 GIU - Sale a 12 uccisi in poche ore il bilancio delle vittime degli ultimi raid israeliani in Libano, secondo il ministero della sanità di Beirut. L'agenzia governativa di notizie Nna riferisce che ai 7 uccisi nella notte nella città costiera di Tiro si aggiungono 5 uccisi, tre dei quali a Jwaya (distretto di Tiro), uno a Kfardunin (Tiro) e uno a Burj Qalawiye (Nabatiye).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...