ROMA, 05 GIU - Sale a 12 uccisi in poche ore il bilancio delle vittime degli ultimi raid israeliani in Libano, secondo il ministero della sanità di Beirut. L'agenzia governativa di notizie Nna riferisce che ai 7 uccisi nella notte nella città costiera di Tiro si aggiungono 5 uccisi, tre dei quali a Jwaya (distretto di Tiro), uno a Kfardunin (Tiro) e uno a Burj Qalawiye (Nabatiye).
Media, sale a 12 uccisi il bilancio dei raid di Israele in Libano
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