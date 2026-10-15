MOSCA, 15 OTT - Si è concluso l'interrogatorio di Serghei Sokolov da parte della Comitato Investigativo in qualità di testimone. Il direttore del quotidiano russo di opposizione Novaya Gazeta è rientrato in redazione. Lo ha riferito la stessa testata su Telegram, precisando che il giornalista "è stato interrogato nell'ambito del caso del giornalista di Novaya Gazeta Oleg Roldugin".
Media, rilasciato dopo l'interrogatorio il direttore di Novaya Gazeta, Sokolov
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