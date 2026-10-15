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Media, rilasciato dopo l'interrogatorio il direttore di Novaya Gazeta, Sokolov

MOSCA, 15 OTT - Si è concluso l'interrogatorio di Serghei Sokolov da parte della Comitato Investigativo in qualità di testimone. Il direttore del quotidiano russo di opposizione Novaya Gazeta è rientrato in redazione. Lo ha riferito la stessa testata su Telegram, precisando che il giornalista "è stato interrogato nell'ambito del caso del giornalista di Novaya Gazeta Oleg Roldugin".

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