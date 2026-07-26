BERLINO, 26 LUG - Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino Abdul Ballout è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto.
Media, 'polizia tedesca fa irruzione, l'attentatore è morto'
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