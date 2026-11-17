ROMA, 17 NOV - Una donna palestinese è stata uccisa e altre 10 persone sono rimaste ferite la scorsa notte in seguito a colpi d'arma da fuoco esplosi da coloni terroristi durante un attacco al villaggio di al-Duyuk al-Tahta, a ovest della città di Gerico. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa che cita fonti della sicurezza. La donna, identificata dal media come Fadda Muhammad Fheidat, di 60 anni, è stata uccisa dopo che i coloni hanno aperto il fuoco contro di lei, mentre altre 10 persone hanno riportato ferite di varia gravità. Le fonti hanno aggiunto che l'episodio è avvenuto a circa due settimane di distanza da quando, il 4 novembre, alcuni coloni - agendo sotto la minaccia delle armi - hanno preso possesso di otto abitazioni nel villaggio, rimanendovi all'interno da allora. Hanno inoltre segnalato che i coloni hanno assediato le case dei residenti nel villaggio, mentre le forze di occupazione hanno fatto irruzione nell'area di al-Duyuk al-Tahta, chiudendo l'ingresso meridionale alla città di Gerico e i due ingressi settentrionali.
Media palestinesi, una donna uccisa e 10 feriti in attacco di coloni a Gerico
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