TEL AVIV, 13 OTT - "La scorsa settimana Benjamin Netanyahu ha parlato con il presidente Trump della possibilità di riprendere la guerra contro l'Iran. Funzionari americani si sono detti colpiti dall'interesse di Netanyahu a riprendere gli attacchi contro l'Iran prima delle elezioni. Una delle ragioni addotte dal premier israeliano per giustificare la necessità di lanciare l'operazione erano i preoccupanti nuovi passi compiuti dall'Iran nel campo nucleare". Lo riferisce Channel 12.
Media, 'Netanyahu ha parlato con Trump di riprendere guerra contro l'Iran'
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