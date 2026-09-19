TEL AVIV, 19 SET - Secondo Ynet, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha accorciato la visita negli Stati Uniti per il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha annullato l'incontro previsto con il miliardario Elon Musk, che avrebbe dovuto svolgersi in Texas. Un team dell'ufficio di Netanyahu era già arrivato in Texas per preparare l'incontro, ma oggi il team è stato informato che la visita è stata annullata. Inoltre, invece di arrivare mercoledì, parlare giovedì e tornare a in Israele, il premier arriverà a New York giovedì mattina, terrà il suo discorso alle 14 ora di New York e tornerà in serata. Netanyahu non incontrerà inoltre il presidente Donald Trump.
Media, 'Netanyahu accorcia la visita negli Usa, non vedrà Elon Musk'
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