NEW YORK, 01 SET - Al momento non ci sono vittime americane dagli attacchi dell'Iran. Lo afferma il giornalista di Reuters Idrees Ali su X citando due funzionari americani. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva in precedenza riportato che i suoi attacchi avevano ucciso diversi soldati americani.
Media, 'nessuna vittima americana negli attacchi dell'Iran'
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