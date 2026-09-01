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Media, 'nessuna vittima americana negli attacchi dell'Iran'

NEW YORK, 01 SET - Al momento non ci sono vittime americane dagli attacchi dell'Iran. Lo afferma il giornalista di Reuters Idrees Ali su X citando due funzionari americani. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva in precedenza riportato che i suoi attacchi avevano ucciso diversi soldati americani.

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