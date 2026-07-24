ROMA, 24 LUG - Un soldato, il maggiore Yuval Ezra, delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) "è stato ucciso nell'attentato terroristico in Cisgiordania" avvenuto stamattina in un insediamento vicino Nablus nella sparatoria tra coloni e palestinesi. Lo scrive Ynet.
Media, nella sparatoria vicino Nablus morto un maggiore dell'Idf rimasto ferito
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