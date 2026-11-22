ROMA, 22 NOV - L'azione in cui è stata colpita una nave da guerra russa a Bengasi in Libia è "un attacco a lungo raggio condotto dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu)": lo riporta su X Barak Ravid, giornalista di Axios e Channel 12 News, citando "una fonte a conoscenza" dell'accaduto.
Media, nave russa colpita in Libia da attacco a lungo raggio ucraino
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