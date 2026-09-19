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Media, Mosca denuncia un grave attacco informatico sul voto online

ROMA, 19 SET - Il sistema di voto online di Mosca è stato colpito da un "forte attacco" informatico, ma la situazione rimane sotto controllo, riporta SkyNews citando il capo della Commissione elettorale centrale ai media russi. Gli attacchi sono in corso, ma vengono tutti respinti con successo, ha dichiarato Ella Pamfilova, secondo quanto riportato dai media statali di Mosca.

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