Media, Meghan e i figli raggiungono Harry in Gb ma nessun incontro pubblico

LONDRA, 10 LUG - Si rincorrono (senza per ora conferme ufficiali) le indiscrezioni dei media britannici sull'arrivo nel Regno Unito di Meghan, duchessa di Sussex, e dei principini Archie e Lilibet. Ad anticiparle per primo è stato il Telegraph, evocando un ricongiungimento in queste ore con il principe 'ribelle' Harry, impegnato dall'inizio della settimana e fino a domani in una visita di 5 giorni nel Regno Unito: attesa da principio come un momento di riconciliazione in casa Windsor, ma segnata poi da incomprensioni, imprevisti e nuove possibili tensioni. Harry ha lasciato ieri Londra per Birmingham, dove ha visitato un ospedale pediatrico di cui è patrono e partecipa oggi alla presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi che promuove da anni in veste di veterano dell'Afghanistan. Proprio a Birmingham - o nella vicina Althorp Estate, storica residenza dei conti Spencer, la famiglia di sua madre Diana - il secondogenito di re Carlo III dovrebbe essere stato raggiunto, salvo smentite, dal resto della famiglia. Al momento, comunque, dall'entourage dei duchi di Sussex ci si limita a sottolineare che Meghan "non ha in programma di partecipare ad alcun evento pubblico" sull'isola, dopo aver deciso assieme al marito di disertare con i figli la tappa di Londra - a differenza di quanto inizialmente pianificato - per timori legati a insufficienti garanzie di sicurezza. La precisazione non esclude tuttavia la possibilità di un incontro privato di famiglia con re Carlo, che costituirebbe un rinnovato segnale di distensione dopo la strappo dei Sussex del 2020 dal resto della Royal Family suggellato dal trasferimento in America. Appuntamento a cui secondo il Mirror il sovrano 77enne, tuttora in cura per un cancro diagnosticati nel 2024, terrebbe moltissimo nonostante i contraccolpi pubblici negativi della causa legale perduta da Harry e da altri vip contro le presunte intercettazioni illecite del tabloid Daily Mail e il pasticcio dell'invito ritirato dalla corte a soggiornare a Buckingham Palace. Tanto più che Carlo non vede di persona i nipotini 'americani' fin dal 2022.
Media, Meghan e i figli raggiungono Harry in Gb ma nessun incontro pubblico
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