WASHINGTON, 12 NOV - Il segretario statunitense al Commercio Howard Lutnick testimonierà prima del Congresso sul caso Nvidia. Lo riportano i media americani. "Il segretario Lutnick ha accettato di propria iniziativa di presentarsi davanti al Banking Committee per rispondere alle loro domande", ha affermato la portavoce del segretario Kristen Eichamer a NBC News. Lutnick è finito nel polverone perché, prima che l'amministrazione Trump desse il via libera a Nvidia per la vendita di chip avanzati alla Cina, il Dipartimento aveva l'obbligo di esaminare le aziende dal punto di vista dei rischi per la sicurezza nazionale.
Media, Lutnick testimonierà sul caso Nvidia prima del Congresso
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