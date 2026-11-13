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Media, Lutnick testimonierà sul caso Nvidia prima del Congresso

WASHINGTON, 12 NOV - Il segretario statunitense al Commercio Howard Lutnick testimonierà prima del Congresso sul caso Nvidia. Lo riportano i media americani. "Il segretario Lutnick ha accettato di propria iniziativa di presentarsi davanti al Banking Committee per rispondere alle loro domande", ha affermato la portavoce del segretario Kristen Eichamer a NBC News. Lutnick è finito nel polverone perché, prima che l'amministrazione Trump desse il via libera a Nvidia per la vendita di chip avanzati alla Cina, il Dipartimento aveva l'obbligo di esaminare le aziende dal punto di vista dei rischi per la sicurezza nazionale.

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