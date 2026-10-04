SAN PAOLO, 04 OTT - Il senatore Flávio Bolsonaro affronterà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio, il prossimo 25 ottobre È quanto proietta Datafolha sulla base dei risultati con il 55,6% dei voti scrutinati che vedono il figlio di Jair Bolsonaro al 49,17% dei voti validi contro il 42,01% del candidato progressista.
Media, Lula e Bolsonaro andranno al ballottaggio il 25 ottobre
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSAN PAOLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...