Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, Lula e Bolsonaro andranno al ballottaggio il 25 ottobre

SAN PAOLO, 04 OTT - Il senatore Flávio Bolsonaro affronterà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio, il prossimo 25 ottobre È quanto proietta Datafolha sulla base dei risultati con il 55,6% dei voti scrutinati che vedono il figlio di Jair Bolsonaro al 49,17% dei voti validi contro il 42,01% del candidato progressista.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
SAN PAOLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...