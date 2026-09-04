ROMA, 04 SET - L'Oman ha respinto silenziosamente la richiesta dell'Iran di far pagare insieme le tariffe alle navi commerciali nello Stretto di Hormuz: lo riporta il New York Post, spiegando che così Muscat evita uno scontro con il presidente Trump, che ha minacciato di bombardare l'alleato degli Stati Uniti. Un alto funzionario regionale ha affermato che Muscat si è rifiutata di acconsentire all'imposizione di tariffe, anche su base volontaria, per i servizi ambientali e di sicurezza, contrariamente a quanto dichiarato la settimana scorsa dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane.
Media, l'Oman respinge la proposta dell'Iran sulle tariffe a Hormuz
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