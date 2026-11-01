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Media, 'Lista unita raccomanderà Eisenkot come premier a Herzog'

TEL AVIV, 01 NOV - Il sito di notizie israeliano Walla riferisce che la "Lista Unita (tre partiti arabi) ha annunciato semi-ufficialmente che raccomanderà Eisenkot come primo ministro al presidente Herzog in occasione delle consultazioni. Si presume che anche Ra'am farà lo stesso".

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