TEL AVIV, 01 NOV - Il sito di notizie israeliano Walla riferisce che la "Lista Unita (tre partiti arabi) ha annunciato semi-ufficialmente che raccomanderà Eisenkot come primo ministro al presidente Herzog in occasione delle consultazioni. Si presume che anche Ra'am farà lo stesso".
Media, 'Lista unita raccomanderà Eisenkot come premier a Herzog'
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