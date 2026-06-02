Media Libano, un morto e vari raid israeliani nel sud

ROMA, 02 GIU - Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto ad Ansar nel sud del Libano. Lo scrive L'Orient Le jour segnalando altri attacchi israeliani con due raid aerei su Hanniyé e un attacco con droni su Srifa nel distretto di Tiro mentre un aereo da caccia ha bombardato la periferia di Kfarremmane a Nabatiye. Ieri sera Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito che nel sud "le operazioni continuano". Secondo il quotidiano libanese, il fuoco dell'artiglieria ha preso di mira Haris, Tebnine e Aïta el-Jabal, nel distretto di Bint Jbeil.