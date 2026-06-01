Media Libano, 6 persone uccise nei raid israeliani su ospedale a Tiro

ROMA, 01 GIU - Sei persone sono state uccise e 23 ferite a seguito di raid aerei israeliani che hanno colpito l'area intorno all'ospedale Jabal Amel di Tiro. Lo riporta L'Orient Le Jour. I feriti sono stati trasferiti in ospedali vicini per ricevere cure. L'ospedale ha subito danni ingenti.