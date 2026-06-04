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Media libanesi, attacchi israeliani dopo l'annuncio della tregua condizionata

ROMA, 04 GIU - I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del Paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale Nna ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti.

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