WASHINGTON, 12 NOV - Jensen Huang ha avuto una relazione con una seconda dipendente di Nvidia: lo riferisce la Reuters sul suo sito, in base a quanto appreso da due persone vicine al dossier. Il caso si aggiunge alla relazione extraconiugale con Kimberly Powell, la manager della sanità per 18 anni al suo fianco ai vertici del colosso dell'Ia, e alla 'honey trap' di Alice Huang, ritenuta una spia cinese al servizio del ministero per la Sicurezza dello Stato di Pechino.
Media, Jensen Huang ha avuto una relazione con una seconda dipendente di Nvidia
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