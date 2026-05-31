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Media Israele, governo verso approvazione proroga riserva militare fino a fine luglio

TEL AVIV, 31 MAG - I media israeliani riportano che, nell'agenda del gabinetto odierna, vi è anche la proposta del governo di estendere il richiamo delle forze di riserva dell'esercito fino a fine luglio, attingendo così a un bacino di 280.000 riservisti potenziali.

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