TEL AVIV, 31 MAG - I media israeliani riportano che, nell'agenda del gabinetto odierna, vi è anche la proposta del governo di estendere il richiamo delle forze di riserva dell'esercito fino a fine luglio, attingendo così a un bacino di 280.000 riservisti potenziali.
Media Israele, governo verso approvazione proroga riserva militare fino a fine luglio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...