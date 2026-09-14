Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media Iran, Usa hanno escluso il capo agenzia nucleare di Teheran dal vertice Aiea

TEHERAN, 14 SET - Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e la sua delegazione sono stati "esclusi dagli Stati Uniti" dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a Vienna e sono rientrati a Teheran: lo riferisce l'agenzia Isna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TEHERAN
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...