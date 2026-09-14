TEHERAN, 14 SET - Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e la sua delegazione sono stati "esclusi dagli Stati Uniti" dalla conferenza sul nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a Vienna e sono rientrati a Teheran: lo riferisce l'agenzia Isna.
Media Iran, Usa hanno escluso il capo agenzia nucleare di Teheran dal vertice Aiea
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