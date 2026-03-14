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Media Iran, 'terminal petrolifero di Kharg è pienamente operativo'

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ROMA, 14 MAR - Funzionari iraniani hanno riferito alle agenzie di stampa di Teheran che le esportazioni di petrolio dall'isola di Kharg continuano normalmente, nonostante gli attacchi americani della notte scorsa. Lo riporta il Guardian. Le fonti hanno dichiarato all'agenzia semi-ufficiale Tasnim che il terminal petrolifero è "pienamente operativo" e le attività "proseguono senza interruzioni", aggiungendo che non si registrano vittime. L'agenzia Mehr ha affermato che "la situazione sull'isola è tornata rapidamente alla normalità e le condizioni sono sotto controllo". L'isola di Kharg gestisce circa il 90% delle esportazioni petrolifere dell'Iran.

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