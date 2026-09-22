ROMA, 22 SET - L'Iran si è offerto di riaprire lo Stretto di Hormuz entro sette giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare: lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha affermato il funzionario. Teheran intende avvalersi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si riunisce questa settimana a New York, per consultarsi con i paesi che fungono da intermediari. Il funzionario ha escluso un incontro tra il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell'Assemblea, ma ha affermato che resta possibile compiere progressi verso un accordo. "C'è la possibilità di avanzare verso un accordo", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo tuttavia che Washington deve dimostrare "serietà e impegno" affinché la diplomazia possa progredire.
Media, Iran si offre di riaprire Hormuz entro 7 giorni se Usa allentano stretta
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