ROMA, 14 SET - Una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente.
Media Iran, petroliera esplosa dopo la collisione con una mina
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