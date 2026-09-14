Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media Iran, petroliera esplosa dopo la collisione con una mina

ROMA, 14 SET - Una petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, senza tuttavia specificare quando si sia verificato l'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...