TEHERAN, 05 SET - "Diverse esplosioni" sono state avvertite nella zona dell'isola di Kharg, nel Golfo Persico: lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, aggiungendo che non sarebbero visibili fumo o fiamme e che non ci sono al momento conferme ufficiali sull'origine delle esplosioni stesse. La Student News Network ha riferito che una petroliera iraniana è stata colpita da un missile nei pressi dell'isola. Al momento non sono state segnalate vittime.
Media Iran, diverse esplosioni riportate nella zona dell'isola di Kharg
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