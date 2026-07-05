ROMA, 05 LUG - Dalle 5:30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran (3-5.30 in Italia), sono stati registrati 7 milioni e 141 mila viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia di commiato per Ali Khamenei nella moschea Imam Khomeini proseguirà fino alle 20 di stasera (le 17.30 in Italia) e i pellegrini "possono utilizzare la metropolitana per parteciparvi".
Media Iran, dall'alba di ieri oltre 7 milioni di viaggi sulla metropolitana di Teheran
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