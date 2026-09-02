BERLINO, 02 SET - A seguito dell'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia/Halle, gli investigatori hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. Come riportano la Sueddeutsche Zeitung, la Ndr e la Wdr, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo.
Media, identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco di Lipsia
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