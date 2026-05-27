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Media, 'gli Usa hanno colpito un sito militare in Iran'

NEW YORK, 27 MAG - Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare americano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli Stati Uniti hanno anche intercettato droni lanciati dall'Iran.

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