NEW YORK, 27 MAG - Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare americano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli Stati Uniti hanno anche intercettato droni lanciati dall'Iran.
Media, 'gli Usa hanno colpito un sito militare in Iran'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...