BERLINO, 29 GIU - Sarebbe un centro giovanile il luogo colpito oggi da una sparatoria a Stade in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi fra cui la Bild e Ntv. Secondo la polizia sul posto, nel centro storico della cittadina di 50 mila abitanti, ci sarebbero cinque vittime, mentre una persona sospetta è stata arrestata.
Media, gli spari e le vittime in Germania in un centro giovanile
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