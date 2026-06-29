Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, gli spari e le vittime in Germania in un centro giovanile

BERLINO, 29 GIU - Sarebbe un centro giovanile il luogo colpito oggi da una sparatoria a Stade in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi fra cui la Bild e Ntv. Secondo la polizia sul posto, nel centro storico della cittadina di 50 mila abitanti, ci sarebbero cinque vittime, mentre una persona sospetta è stata arrestata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...