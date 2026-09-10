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Media, gli Houthi hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso

ROMA, 10 SET - I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha, sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali citando Reuters, che cita tre fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello Stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i i militari yemeniti e ribelli filo-iraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golgo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.

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