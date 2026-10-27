ROMA, 27 OTT - Gli abitanti della città di Oleshky, nella quale è scattata stanotte una tregua umanitaria, saranno evacuati lungo un percorso attraverso la Crimea. La notizia è stata riportata sulla pagina ufficiale della comunità di Oleshky, ripresa dai media ucraini. Per il trasporto delle persone verranno utilizzati autobus e ambulanze.
Media, gli abitanti di Oleshky saranno evacuati attraverso la Crimea
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