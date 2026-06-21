NEW YORK, 21 GIU - Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori hanno parlato in Svizzera dello Stretto di Hormuz e sono sono stati fatti "buoni progresso su questo fronte". Lo riporta Axios citando un diplomatico americano, secondo il quale i colloqui di oggi si sono concentrati anche su tutti gli elementi dell'accordo sul nucleare.
Media, fra Usa e Iran progressi su Hormuz, in Svizzera si è parlato si nucleare
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