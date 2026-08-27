TEL AVIV, 27 AGO - Israele sta valutando la possibilità di espellere i rappresentanti britannici dal centro di coordinamento internazionale per Gaza, a guida Usa, nella città di Kiryat Gat, nel sud del Paese. Lo ha riferito al Times of Israel una fonte a conoscenza del dossier, confermando una precedente notizia del Financial Times e aggiungendo che sono in fase di valutazione anche "altre misure" contro Londra. La decisione viene valutata nel contesto dello scontro tra Israele e il Regno Unito sui presunti piani di Londra di imporre un divieto totale sul commercio di merci provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania e di adottare altre misure punitive in risposta all'espansione del controverso piano di insediamenti israeliano E1, che ostacolerebbe la contiguità territoriale tra i principali centri abitati palestinesi. Fonti affermano che, durante una recente telefonata tra il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e l'omologo britannico britannico, "Sa'ar ha chiarito che Israele non può permettere che vengano adottate misure punitive contro di esso senza reagire".
Media, 'fonte Israele conferma, si valuta se espellere Gb dal centro per Gaza'
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