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Media, esplosioni nel porto di Khalifa, in Bahrein

ROMA, 15 NOV - Secondo alcune testate arabe, si sono verificate delle esplosioni nell'area industriale del porto di Khalifa, in Bahrein. Lo riporta l'agenzia Tasnim News, legata alle Guardie rivoluzionarie iraniane, sul suo account Telegram. In un comunicato, il Ministero dell'Interno del Bahrein ha invitato i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino per garantire la propria incolumità.

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