ISTANBUL, 21 SET - Il discorso del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presso l'assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma domani, sarà dominato dalla questione di Gaza mentre il leader chiederà alla comunità internazionale misure contro Israele e il riconoscimento dello Stato palestinese. "È probabile che Erdogan richiami l'attenzione sulla drammatica situazione umanitaria a Gaza e inviti gli Stati membri dell'Onu a prendere posizione contro i continui attacchi di Israele al popolo palestinese e ai Paesi della regione", riferisce l'agenzia Anadolu, sottolineando che è atteso un appello del presidente turco per avere "misure internazionali contro Israele". Erdogan è arrivato ieri a New York accompagnato da una delegazione che comprende anche il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, il ministro dell'Economia, Mehmet Simsek, il ministro della Giustizia, Akin Gurlek, e il capo dei servizi di intelligence, Ibrahim Kalin.
Media, Erdogan all'Onu chiederà misure internazionali contro Israele
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