ROMA, 13 SET - Un nuovo ciclo di negoziati trilaterali che coinvolga Ucraina, Usa e Russia potrebbe svolgersi a ottobre. Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo di gabinetto del presidente Zelensky, a margine del forum annuale Yalta European Strategy a Kiev, riferiscono i media ucraini. A seguito delle consultazioni con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, Budanov ha sottolineato che la partecipazione diretta di Stati Uniti ed Europa resta indispensabile per stabilire un quadro di sicurezza europeo duraturo. La dichiarazione giunge sulla scia di una rinnovata iniziativa diplomatica Usa volta a riavviare i negoziati. Secondo Budanov, scrive il Kiev Post, un accordo iniziale si incentrerebbe su misure pratiche e graduali di de-escalation, anziché su un immediato accordo politico complessivo. "La questione principale sarà il transito marittimo del Mar Nero, riducendo il volume degli attacchi contro obiettivi civili, infrastrutture critiche e priorità simili", ha affermato Budanov. "Tutti si sono scambiati opinioni su questo argomento. I russi ne sono ben consapevoli e stanno anche valutando come gestire la situazione. Stiamo aspettando."
Media, Budanov punta a colloqui trilaterali sull'Ucraina a ottobre
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