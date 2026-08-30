ROMA, 30 AGO - Il comandante e altri otto membri del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza: lo riferisce il Cyprus Mail, citando il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro, Unal Ustel. "Ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine", ha affermato Ustel.
Media, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto affondato a Cipro Nord
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