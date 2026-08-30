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Media, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto affondato a Cipro Nord

ROMA, 30 AGO - Il comandante e altri otto membri del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza: lo riferisce il Cyprus Mail, citando il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro, Unal Ustel. "Ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine", ha affermato Ustel.

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