NEW DELHI, 04 SET - E' salito ad almeno 1.280 il numero delle persone morte nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal il 26 agosto, mentre altre 4.798 persone risultano al momento disperse: lo riportano la Bbc e l'agenzia di stampa indiana Pti citando la polizia. Pti afferma però che le vittime siano ora 1.282. Ieri le autorità nepalesi riferivano di 1.259 persone morte e 5.083 disperse. Nel vicino Tibet, secondo i dati ufficiali, 21 persone sono morte e altre 541 risultano al momento disperse. Tenendo conto del bilancio ufficiale della situazione in Tibet, in totale almeno 1.301 persone sono morte a causa delle inondazioni del 26 agosto mentre 5.339 risultano disperse.
Media, almeno 1.280 persone morte nell'inondazione in Nepal
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