ROMA, 22 SET - I combattenti Houthi hanno intensificato oggi in Yemen l'avanzata per conquistare delle alture strategiche tra le province di Taiz e Lahij, con l'obiettivo di tagliare la costa del Mar Rosso dalle ultime aree ancora in mano alle forze sostenute dall'Arabia Saudita. Lo riferiscono media panarabi citando fonti militari yemenite. Gli scontri si concentrano in una remota zona montuosa della provincia di Taiz e lungo la costa dell'oceano Indiano a Ras al-Ara, tra lo stretto di Bab al-Mandeb e la roccaforte governativa di Aden. Negli ultimi giorni l'Arabia Saudita aveva lanciato centinaia di raid contro le posizioni Houthi sugli altipiani, secondo quanto riferito dallo stesso governo di Sanaa non riconosciuto dalla comunità occidentale. Secondo osservatori regionali, le battaglie per il controllo delle alture nell'entroterra tra Taiz e Aden potrebbero rivelarsi decisive per stabilire se gli Houthi riusciranno a consolidare i guadagni territoriali o se le forze filo-saudite potranno mantenere le posizioni necessarie a lanciare una controffensiva.
Media, al via offensiva Houthi per il controllo dei monti Kahbub
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