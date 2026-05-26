ROMA, 26 MAG - Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, i soccorritori libanesi hanno recuperato 12 corpi in seguito agli attacchi israeliani sulla città di Mashghara, nel sud del Paese. Così Al-Jazeera. "Diverse persone sono rimaste ferite, secondo le autorità sanitarie".
Media, '12 morti in città sud Libano dopo attacco Israele'
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