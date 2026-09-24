ROMA, 24 SET - "GiULiA Giornaliste ringrazia sentitamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la concessione della Medaglia del Capo dello Stato per l'evento che celebrerà i 15 anni della nostra Associazione, da sempre orientata a difendere i principi costituzionali di uguaglianza. La ricorrenza verrà salutata il prossimo 28 settembre alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato, con un convegno dedicato ai diritti sotto attacco delle donne, con illustri ospiti'', lo comunica l'associazione.
Medaglia del presidente Mattarella per i 15 anni di Giulia Giornaliste
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