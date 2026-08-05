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Maturità, il 99,8% dei candidati si è diplomato

ROMA, 05 AGO - Sono il 99,8% i diplomati finali agli esami di maturità di quest'anno. All'esame è stato ammesso il 96,7% dei candidati scrutinati (nell'anno scolastico 2024/2025 la percentuale era pari al 96,5%). Il numero dei diplomati finali è invariato rispetto all'anno scolastico 2024/2025.

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